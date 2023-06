Marele Asamoah Gyan, impresionat de un jucător din Liga 1: "Abia aștept să-l văd!"

Sâmbătă, 24 iunie, în Maroc a debutat Cupa Africii pe Națiuni U23. La naționala Ghanei a fost convocat și Emmanuel Yeboah, care va avea șansa debutului în meciul de azi cu Congo, de la ora 18:00.

Cu o zi înainte de meci, Yeboah a primit un mesaj special din partea lui Asamoah Gyan. Fostul jucător de la Rennes, Udinese sau Sunderland spune că este nerăbdător să îl vadă în acțiune pe jucătorul lui CFR Cluj.

"Abia aștept să îl văd pe Emmanuel Yeboah pe scena principală. Ador pasiunea și calitatea lui de a învăța tot timpul.

Nu sunt surprins că a marcat trei goluri la debutul său în echipa națională. Îi urez lui și întregii echipe mult succes. Și eu am început tot de la Meteors (n.r - echipa U23 a Ghanei). Hai, Ghana!", a scris Gyan, într-un mesaj postat pe Twitter.

Yeboah a replicat rapid, tot pe Twitter: "Mulțumesc, rege! Apreciez dragostea și susținerea ta, rege. Îți promit că te voi face mândru, ca de obicei".

I can’t wait to see @yeboah99ideas15 at the big stage , I love his passions and ability to learn all the time , am not surprised he scored 3 goals in his first start for the National Team . Wish him and the Team all the best , I also started from the Meteors . Go Ghana ???????? ???? pic.twitter.com/aBjo5vhy7z