Xavi taie în carne vie la Barcelona! Un jucător, OUT din echipă. Înlocuitorul vine gratis

Printre jucătorii de care antrenorul catalan ar vrea să cape se numără și Sergino Dest, americanul cu cetățenie olandeză, care a fost transferat în 2020 de la Ajax pentru 21 de milioane de euro.

Fundașul de 21 de ani va fi pus pe lista de transferuri, iar înlocuitorul său ar urma să vină tot de la Ajax Amsterdam. Este vorba despre Noussair Mazraoui (24 de ani).

Fundașul marocan va deveni liber de contract la finele acestui sezon și poate veni gratis pe Camp Nou din vară, lucru care este pe placul conducerii catalane, având în vedere situația delicată prin care trece clubul din punct de vedere financiar.

În prezent, șefii Barcelonei sunt în contact cu celebrul agent Mino Raiola, care îl reprezintă pe Mazraoui, scrie jurnalistul Nicolo Schira. Tot cu Raiola se negociază și transferul lui Erling Haaland pe Camp Nou.

