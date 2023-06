Vinicius Junior, mesaj emoționat la plecarea lui Karim Benzema de la Real: „Am crescut cu tine! Mulțumesc pentru tot, Legendă!”  

Real Madrid a anunțat oficial în cursul zilei de duminică, 4 iunie, că a ajuns la un acord de reziliere a contractului cu Karim Benzema (35 ani). Deținătorul Balonului de Aur a acceptat oferta campioanei din Arabia Saudită, Al-Ittihad, fiind ademenit cu un salariul de 100 de milioane de euro pe sezon.

Vinicius Junior, mesaj pe mulțumire pentru Karim Benzema

Rămas fără partenerul din atac, Vinicius Junior (22 ani) a avut un mesaj de mulțumire pentru Benzema. Brazilianul și-a exprimat recunoștința pentru modul în care a fost integrat și tratat de căpitanul Realului în cei 5 ani petrecuți împreună pe Santiago Bernabeu.

„Benzvini, Vinzema, rezultatul a fost întotdeauna același: obiective, râsete, titluri și, mai ales, învățare. Când băiatul din Sao Goncalo, prea timid, a ajuns la Madrid în 2018, tu ai fost primul care m-a întâmpinat. Nu voi uita niciodata. Am crescut cu tine. Am cucerit împreună Spania, Europa și lumea. Și am putut să-l aplaud pe Balonul de Aur cu mare mândrie.

Am încheiat astăzi acest 'duo al întunericului', dar voi avea întotdeauna videoclipurile noastre ca inspirație și amintiri ale unei perioade de neuitat. Karim, ne va fi foarte dor de tine.

Mulțumesc pentru tot, Legendă”, a fost mesajul postat de Vinicius Junior pe conturile oficiale de social media.

Benzvini, Vinzema... Lo que sea. El resultado siempre ha sido el mismo: goles, risas, títulos y, sobre todo, aprendizaje. Cuando el chico de São Gonçalo, demasiado tímido, llegó a Madrid en 2018, fuiste lo primero en recibirme. Nunca olvidaré. Crecí contigo. Ganamos España,… pic.twitter.com/t3XBh8THRp — Vini Jr. (@vinijr) June 4, 2023

Karim Benzema era legitimat la Real Madrid din iulie 2009, după ce a fost cumpărat de la Olympique Lyon, pentru 35 de milioane de euro. În cele 14 sezoane, francezul a strâns 647 de meciuri, a marcat 353 de goluri și a oferit 165 de pase decisive.