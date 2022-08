Vestea pe care o așteaptă toți fanii Barcelonei! Messi discută revenirea pe Camp Nou 

Lionel Messi (35 ani) s-a despărțit anul trecut de FC Barcelona. După 21 de ani petrecuți pe Camp Nou, deținătorul a 7 Baloane de Aur a fost nevoit să plece de la echipa blaugrana din cauza problemelor financiare și a plafonului salarial impus de La Liga.

Cu un prim sezon modest la PSG, s-a tot vehiculat că superstarul ar reveni la FC Barcelona, mai ales că acum este antrenor Xavi (42 ani), bunul său prieten. Această variantă prinde contur după ultima informație lansată în spațiul media. Joan Laporta (60 ani) ar fi discutat cu staff-ul lui Leo Messi revenirea pe Camp Nou, pentru ca argentinianul să-și încheie cariera la clubul unde a obținut cele mai notabile performanțe.

„Barca și Messi deja vorbesc despre posibilitatea întoarcerii în 2023. Sunt conversații între președintele Laporta și oamenii din staff-ul argentianului.

Messi ar urma să-și încheie contractul cu PSG și să revină la FC Barcelona pentru a-și încheia cariera pe Camp Nou. Posibilitatea de a juca pe final în USA este pe repaus.

Contractul cu Barcelona ar fi de un sezon sau două”, susține Radio Catalunya.

El Barça i Messi ja parlen d'un possible retorn al 2023 Converses entre el president Laporta i l'entorn de l'argentí Messi acabaria contracte amb el PSG i tornaria al Barça per acabar la seva carrera al Camp Nou. L'opció d'acabar a USA es refreda Contracte d'1 o 2 anys

Christophe Galtier, încântat de prestația lui Messi

În primul meci din Ligue 1, PSG a demolat-o pe Clermont, 5-0. Messi a fost MVP-ul partidei, a înscris de două ori, una dintre reușite din foarfecă, și a oferit o pasă decisivă, Christophe Galtier (55 ani) fiind încântat de prestația superstarului.

„Suntem încântați de modul în care am menținut un ritm înalt, intensitatea pusă în recuperarea balonului, au fost reacții când am pierdut mingea, insist pe acest lucru, vorbesc mult despre asta cu jucătorii mei. Fotbalul e un joc și când te joci, trebuie să te distrezi. Plăcerea poate apărea dacă toți joacă la unison și fac eforturi unul pentru celălalt. Există dorință de muncă de grup.

Am vorbit cu Leo (n.r. Messi) în perioada șederii în Japonia. Am vorbit cu compartimentul ofensiv, pentru a mă asigura că pot performa la orice oră. Leo are un simț tactic extrem de ascuțit, vede imediat unde trebuie să se poziționeze. Modul în care se apără, modul în care se poziționează pentru a juca cu ceilalți...e într-o zonă în care îi place, îi place să joace cu fotbaliști în jurul său, și când Leo zâmbește, în mod clar zâmbește și echipa.

Nu sunt surprins de golul său, însă m-am bucurat de el. După cum știm, Leo a jucat la nivel înalt pentru 17 ani. A avut un sezon dificil și a trebuit să se adapteze. Însă, toate sezoanele înainte de acesta, a înscris cel puțin 30 de goluri. Din momentul în care a făcut o pregătire completă, e bine atât pe plan personal, cât și profesional, nu există motiv pentru care să nu aibă un sezon bun.

Când va juca alături de Kylian, va avea chiar mai multă putere ofensivă. De aceea trebuie să găsesc cel mai bun echilibru, cea mai bună formulă, astfel încât toate aceste forțe ofensive să fie eficiente pe toată durata unui meci”, a spus Galtier, conform Le Parisien.