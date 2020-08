Veste URIASA pentru Ansu Fati! Luis Enrique a facut ANUNTUL astazi! Pustiul Barcelonei a impresionat 

Luis Enrique a anuntat care este lotul cu care nationala Spaniei se va lupta in meciurile din Liga Natiunilor.

Spania are doua meciuri tari in Liga Natiunilor, care se vor desfasura pe 3 si 6 septembrie, impotriva Germaniei si a Ucrainei.

Revenit pe banca nationalei, Luis Enrique a facut o prezentare 'inedita' a lotului convocat, in tema cu pandemia. Selectionerul s-a filmat in timp ce agata in vestiar masti cu numele jucatorilor convocati.

Numele supriza de pe lista este cel al lui Ansu Fati, pustiul-minune al Barcelonei, care a fost inclus de Luis Enrique alaturi de nume mari precum Sergio Busquets, Sergio Ramos sau David De Gea.

Lotul nationalei Spaniei:

Portari: David De Gea, Kepa Arrizabalaga

Fundasi: Jesus Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Jose Luis Gaya, Sergio Reguilon, Eric Garcia

Mijlocasi: Fabian Ruiz, Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, Oscar Rodriguez

Atacanti: Rodrigo, Mikel Oyarzabal, Adama Traore, Marco Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres

¡Muy contento e ilusionado por esta convocatoria! Gracias a todos por los mensajes, daré lo mejor de mí para aprovechar esta oportunidad ???? https://t.co/zWnfIWzqRs — Ansu Fati (@ANSUFATI) August 20, 2020

VIDEO - Ansu Fati a debutat in urma cu mai putin de un an la nationala U21, iar acum e convocat la nationala mare: