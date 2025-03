Kylian Mbappe, atacantul francez al lui Real Madrid, este cel mai bine plătit fotbalist din La Liga, cu un salariu lunar de 2,67 milioane de euro (din care însp se scad taxele), informează L'Equipe.

Al doilea în topul salariilor este coechipierul brazilian Vinicius Junior, cu 2,5 milioane de euro pe lună, iar podiumul este completat de Robert Lewandowski, atacantul polonez de la FC Barcelona fiind singurul jucător al catalanilor prezent în Top 5, cu 2,17 milioane de euro pe lună.

Top 5 este completat de alți doi jucători de la Real Madrid, fundașul austriac David Alaba (1,88 milioane) și mijlocașul englez Jude Bellingham (1,67 milioane), iar portarul lui Atletico Madrid, Jan Oblak, primește și el 1,67 milioane de euro pe lună.

Hansi Flick nu a ezitat să-i înțepe pe rivalii galactici: "Noi suntem Barcelona, nu ne plângem ca Real Madrid"



Partida dintre FC Barcelona și Osasuna a fost amânată pe 8 martie, după moartea tragică a medicului echipei, Carles Miñarro Garcia, la doar 40 de ani.

Înaintea meciului, antrenorul Hansi Flick a refuzat însă să caute „scuze”, insistând că FC Barcelona poate „bate orice echipă” chiar şi atunci când lotul nu este complet şi că unii jucători „nu au avut odihna necesară”.

Tehnicianul neamț nu a ratat oportunitatea de a-i ironiza pe rivalii de la Madrid, pe subiectul programului încărcat.

"Eric Garcia și Inigo Martinez vor fi fundașii centrali la partida de mâine (n.r. - joi, 27 martie). Accidentarea lui Cubarsi nu este serioasă, dar am decis să-l odihnim. Raphinha și Araujo nu vor fi în lot mâine. Ei au un zbor lung și trebuie să se recupereze.

Am avut o întâlnire cu staff-ul și fizioterapeuții. Am vorbit despre ce am putea face ca să-i recuperăm pe jucători, iar ei mi-au transmis faptul că este în regulă și că vor putea juca o dată la 2-3 zile, după acest repaus. Am încredere în ei!

Noi suntem Barcelona, nu ne plângem ca Real Madrid (n.r. - de programul încărcat). Asta e diferența! Sunt foarte mândru că noi reprezentăm Barcelona", a declarat Hansi Flick, în cadrul unei conferințe de presă.

Programat iniţial pentru 8 martie, meciul cu Osasuna din etapa a 27-a a fost amânat din cauza morţii subite a medicului clubului catalan, Carles Minarro. Meciul a fost reprogramat pentru joi, în ciuda opoziţiei ambelor cluburi.