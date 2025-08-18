Încă un jucător e OUT de la Liverpool! Își caută echipă pe finalul perioadei de mercato

Liverpool ar mai putea renunța la un jucător pe finalul perioadei de mercato.

Transferul lui Milos Kerkez de la Bournemouth, care va concura cu Andy Robertson pentru postul de fundaș stânga, l-a scos ”din schemă” pe grecul Konstantinos Tsimikas (29 de ani), care ar putea schimba echipa.

Liverpool îi caută echipă lui Tsimikas

E greu de crezut că grecul va mai prinde minute la Liverpool, astfel că șefii clubului au început deja să-i caute o echipă, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Liverpool ar accepta și o opțiune de împrumut pentru ”Kostas”, care mai are contract pentru încă doi ani cu gruparea de pe Anfield. Grecul a fost transferat în 2020, sub comanda lui Jurgen Klopp, și a fost o soluție bună pentru postul de fundaș stânga în echipa de pe Anfield.

Pentru a-l transfera de la Olympiakos în urmă cu cinci ani, Liverpool a plătit 13 milioane de euro, iar de atunci Tsimikas a prins 66 de meciuri în Premier League. În total, fundașul a strâns 115 meciuri pentru echipa sa de club, dacă le punem și pe cele din Carabao Cup, FA Cup și cupele europene.

Liverpool a început cu dreptul noul sezon din Premier League. A câștigat cu 4-2 pe teren propriu meciul dramatic cu Bournemouth.

Hugo Ekitike (37'), Cody Gakpo (49'), Federico Chiesa (88') și Mohamed Salah (90+4') au înscris pentru Liverpool, în timp ce Antoine Semenyo (64' & 76') și-a trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bournemouth.

  • Următoarele trei sezoane din Premier League se văd pe VOYO.

VIDEO - Rezumatul partidei Liverpool - Bournemouth 4-2

Pronunțare &icirc;n dosarul 2 Mai. &Icirc;n primă instanță, Vlad Pascu a primit 10 ani de &icirc;nchisoare. Istoria unei tragedii
Mircea Rednic a explodat după umilința din Belgia și a numit vinovatul: "La experiența lui, e de neacceptat!"
Neymar, titular într-o rușine istorică: antrenorul lui, dat afară pe loc!
Total neașteptat! Ce a declarat Ruben Amorim după înfrângerea cu Arsenal din prima etapă de Premier League (VOYO)
Marea șansă a lui FCSB! Jucătorul de baza al lui Aberdeen, out pentru duelul din Europa League
Primele probleme pentru Edward Iordănescu, în Polonia: Legia, în picaj
Decizie importantă luată de Dinamo după primele șase etape
Florinel Coman a mers la palat, dar Gigi Becali l-a trimis la plimbare: "Să-și vadă de treaba lui!"

Experimentul lui Becali la Rapid - FCSB, nereușit: "Nu-l vom mai vedea"

Rapid - FCSB 2-2: derby fabulos pe Arena Națională cu un final demn de Oscar!

"Cine știa de regula asta?" Gol anulat în Premier League pentru un motiv rar

Gigi Becali își pune favoritul la zid după Rapid - FCSB: "Ești prietenul meu, dar gata! Am dat ordin în seara asta"

Gigi Becali are un remarcat-surpriză după Rapid - FCSB 2-2: ”Extraordinar s-a descurcat!”

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

stirileprotv Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

