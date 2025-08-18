Încă un jucător e OUT de la Liverpool! Își caută echipă pe finalul perioadei de mercato

Transferul lui Milos Kerkez de la Bournemouth, care va concura cu Andy Robertson pentru postul de fundaș stânga, l-a scos ”din schemă” pe grecul Konstantinos Tsimikas (29 de ani), care ar putea schimba echipa.



Liverpool îi caută echipă lui Tsimikas



E greu de crezut că grecul va mai prinde minute la Liverpool, astfel că șefii clubului au început deja să-i caute o echipă, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.



Liverpool ar accepta și o opțiune de împrumut pentru ”Kostas”, care mai are contract pentru încă doi ani cu gruparea de pe Anfield. Grecul a fost transferat în 2020, sub comanda lui Jurgen Klopp, și a fost o soluție bună pentru postul de fundaș stânga în echipa de pe Anfield.

