Încă un jucător e OUT de la Liverpool! Își caută echipă pe finalul perioadei de mercato

Transferul lui Milos Kerkez de la Bournemouth, care va concura cu Andy Robertson pentru postul de fundaș stânga, l-a scos ”din schemă” pe grecul Konstantinos Tsimikas (29 de ani), care ar putea schimba echipa.
Liverpool îi caută echipă lui Tsimikas
E greu de crezut că grecul va mai prinde minute la Liverpool, astfel că șefii clubului au început deja să-i caute o echipă, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.
Liverpool ar accepta și o opțiune de împrumut pentru ”Kostas”, care mai are contract pentru încă doi ani cu gruparea de pe Anfield. Grecul a fost transferat în 2020, sub comanda lui Jurgen Klopp, și a fost o soluție bună pentru postul de fundaș stânga în echipa de pe Anfield.
Pentru a-l transfera de la Olympiakos în urmă cu cinci ani, Liverpool a plătit 13 milioane de euro, iar de atunci Tsimikas a prins 66 de meciuri în Premier League. În total, fundașul a strâns 115 meciuri pentru echipa sa de club, dacă le punem și pe cele din Carabao Cup, FA Cup și cupele europene.
Liverpool a început cu dreptul noul sezon din Premier League. A câștigat cu 4-2 pe teren propriu meciul dramatic cu Bournemouth.
Hugo Ekitike (37'), Cody Gakpo (49'), Federico Chiesa (88') și Mohamed Salah (90+4') au înscris pentru Liverpool, în timp ce Antoine Semenyo (64' & 76') și-a trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bournemouth.
VIDEO - Rezumatul partidei Liverpool - Bournemouth 4-2