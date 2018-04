ULTIMA ORA | Singurul transfer pentru care Real insista cu adevarat: "Perez merge personal la Liverpool sa negocieze cu el!"

Real Madrid a alcatuit o lista impresionanta de transferuri pentru perioada de vara.

"Galacticii" ii vor pe Lewandowski, Neymar sau Salah potrivit presei internationale, insa Perez insista personal pentru un singur jucator. Conform jurnalistilor spanioli, Emre Can este fotbalistul pe care presedintele Realului il vrea neaparat la echipa.

Presa spaniola noteaza ca Perez va merge personal in Anglia pentru a discuta cu Can in incercarea de a-l convinge sa vina pe "Santiago Bernabeu". De Can se mai intereseaza si Juventus, astfel ca scenariul prezentat de spanioli nu pare unul ireal.

Mijlocasul in varsta de 24 de ani al lui Liverpool ar putea fi tentat sa accepte oferta Realului daca insusi presedintele clubului vine personal sa discute cu el, mai noteaza presa iberica.