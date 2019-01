Tradare la Madrid! Morata ajunge la ATLETICO! "Totul e rezolvat!" Cat vor plati spaniolii in 2019 daca-l vor definitiv

Atacantul spaniol pleca imprumut la Atletico Madrid. In cazul in care va fi multumita de el, Atletico il poate pastra definitiv in schimbul a 55 de milioane de euro, anunta jurnalistul Nicolo Schira de la Gazzetta dello Sport. Transferul e finalizat, toate partile sunt intelese, iar Morata va fi prezentat oficial chiar maine, sustine Schira.

In locul lui Alvaro, Sarri il aduce pe Stamford Bridge pe Gonzalo Higuain.

Morata, 26 de ani, a inceput fotbalul la Atletico, apoi a trecut la Real, pentru care a jucat timp de 6 ani. Acum revne la Atleti, pe care a parasit-o la 14 ani!



