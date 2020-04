Toti cei sase oameni infectati cu Covid-19 de la Espanyol s-au vindecat! Anuntul facut de club

Catalanii au fost loviti din plin de coronavirus.

Espanyol anunta in urma cu doua saptamani ca 6 persoane din carul clubului au fost infectat cu noul coronavirus, toti fotbalistii fiind astfel in autoizolare, din cauza temerii ca o infectare in masa ar putea avea loc.

Conform L'Equipe, toti angajatii clubului care erau bolnavi s-au findecat si au fost externati. Desi nu au facut precizari cu privire la identitatea persoanelor, se speculeaza ca 3 dintre acestea erau fotbalistii Wu Lei, Matias Vargas si Leandro Cabrera.

Spania este una dintre cele mai afectate tari de pandemia de coronavirus, cu peste 100.000 de infectari si 6000 de decese.

