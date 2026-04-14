Toni Kroos (36 de ani) s-a retras ”în glorie” în 2024, după zece ani la Real Madrid. A luat această decizie după un sezon fantastic pe ”Bernabeu”, încheiat cu titlu și cu trofeul UEFA Champions League. Acum, fostul mijlocaș german este aproape de revenirea pe ”Bernabeu”.

Mai exact, oficialii clubului ar vrea să profite de experiența lui Kroos, dar și de influența sa, pentru a-l integra pe acesta în structura sportivă a clubului. Este de așteptat ca această mutare să aibă loc începând cu sezonul următor.

Rămâne de văzut care va fi, cu exactitate, rolul pe care-l va avea Kroos la Real Madrid. Se zvonește că acesta poate fi chiar și antrenor secund în staff-ul antrenorului pe care clubul îl va aduce din sezonul următor, scrie Fichajes.

Toni Kroos a fost legitimat la nivel de seniori la echipe precum FC Bayern Munchen, Bayer Leverkusen și Real Madrid, unde a evoluat la cel mai înalt nivel timp de 10 ani.

467 meciuri, 28 goluri, 99 assist-uri Bayern Munchen: 205 meciuri, 24 goluri, 49 assist-uri

205 meciuri, 24 goluri, 49 assist-uri Leverkusen: 48 meciuri, 10 goluri, 13 assist-uri

Palmaresul impresionant al lui Toni Kroos:

Real Madrid:

Patru trofee UEFA Champions League

Cinci Cupe Mondiale ale Cluburilor

Patru titluri La Liga

O cupă a Spaniei

Patru Supercupe ale Spaniei

Patru Supercupe UEFA

Bayern Munchen:

Trei titluri Bundesliga

Un titlu de Liga Campionilor

Un titlu de Campion Mondial Inter-Cluburi

O Supercupă UEFA

Trei cupe ale Germaniei

Un titlu de Supercupa Germaniei

Echipa națională a Germaniei: