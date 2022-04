Szczesny, în lacrimi înaintea meciului cu Inter. Momentul care l-a mișcat pe portarul lui Juventus

Cu câteva minute înaintea startului partidei de la Torino, artista italo-braziliană Gaia Gozzi și cea ucraineană Kateryna Pavlenko, solista trupei Go_A, au interpretat melodia "Imagine" a lui John Lennon, în semn de protest față de războiul din Ucraina.

Jucătorii celor două echipe au fost prezenți pe teren la momentul artistic pregătit de organizatori, iar cel mai mișcat a părut să fie Wojciech Szczesny, portarul lui Juventus.

Polonezul a fost surprins cu lacrimi în ochi cu doar câteva minute înaintea primului fluier al meciului cu Inter, iar Gazzetta dello Sport a explicat și motivul: "Soția sa este din țara invadată de Rusia, Ucraina".

Juve and Inter came together ahead of the Derby d'Italia, as Gaia and Kateryna Pavlenko performed John Lennon’s 'Imagine.'

