Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF) l-a suspendat miercuri pe Esteban Andrada, portarul echipei de divizia a doua Real Zaragoza, pentru 13 meciuri, pentru că l-a lovit cu pumnul în faţă pe un jucător al echipei Huesca după ce fusese eliminat, relatează AFP.

Portarul Zaragozei nu mai joacă în acest sezon, în care echipa luptă să nu retrogradeze

Conform deciziei Comisiei de disciplină a RFEF, Andrada a primit o suspendare de 12 meciuri pentru lovitura cu pumnul şi o suspendare suplimentară de un meci pentru cartonaşul roşu iniţial, ceea ce îl va ţine în afara terenului până la sfârşitul sezonului, în timp ce echipa sa luptă pentru a rămâne în liga a doua.

Internaţionalul argentinian şi clubul său vor trebui să plătească şi o amendă.

Jucătorul în vârstă de 35 de ani, împrumutat de la clubul mexican Monterrey, a fost eliminat pe bună dreptate pentru că l-a împins pe un jucător al echipei Huesca, Javier Pulido, înainte de a-l lovi direct în faţă, scrie Agerpres.

El şi-a cerut scuze după meci, recunoscând că gestul său, care a devenit viral pe reţelele de socializare, nu a oferit o "imagine bună" despre clubul său şi nu a fost demn de "profesionistul" care este.