SURPRIZA TOTALA! Zidane nu e impresionat de negocierile pentru Neymar: adevarata tinta a Realului! Transfer fulger la Madrid

Primele pagini ale presei internationale sunt ocupate de negocierile dintre PSG si Real pentru Neymar, insa Zidane are alte planuri.

Antrenorul celor de la Real nu este impresionat de o eventuala venire a lui Neymar, tinta sa fiind un mijlocas. Zidane si-a dorit cu insistenta mutarea lui Pogba, insa acest lucru nu s-a mai realizat. Fereastra de transferuri din Premier League s-a inchis, astfel ca Pogba ramane inaccesibil cel putin pana in iarna.

Zidane a fost nevoit astfel sa se reorienteze rapid, iar AS noteaza ca Real il vrea acum pe Donny van de Beek de la Ajax. Mijlocasul olandez in varsta de 22 de ani joaca la echipa mare a lui Ajax din 2015, perioada in care a marcat 31 de goluri in 138 de meciuri. Pentru nationala Olandei, Donny van de Beek a jucat 7 meciuri.