Real Madrid a anunțat despărțirea de Karim Benzema! 

Real Madrid a confirmat despărțirea de Benzema pe site-ul oficial: "Am ajuns la un acord cu căpitanul nostru Karim Benzema pentru încheierea perioadei sale extraordinare ca jucător la clubul nostru. Ne arătăm recunoștința și dragostea pentru cel care este deja una dintre marile legende ale noastre", au transmis madrilenii.

Karim Benzema este al patrulea jucător care se desparte oficial de Real Madrid în ultimele zile, după Marco Asensio, Mariano Diaz și Eden Hazard.

Atacantul francez ar urma să semneze cu Al Ittihad. ESPN a scris recent despre un acord cu formația din Arabia Saudită, care i-ar oferi 400 de milioane de euro pentru doi ani de contract.

Karim Benzema (35 de ani) era legitimat la Real Madrid din iulie 2009, după ce a fost cumpărat de la Olympique Lyon, pentru 35 de milioane de euro. Francezul a strâns 647 de meciuri, a marcat 353 de goluri și a oferit 165 de pase decisive.

Benzema a cucerit în total 24 de trofee cu Real Madrid, printre care 5 Ligi ale Campionilor și 4 titluri în La Liga.

