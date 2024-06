Încă un star și-a luat rămas bun de la Real Madrid: ”Mă despart de clubul vieții mele!”

Ajuns la 34 de ani, Nacho Fernandez a decis să plece de la Real Madrid, clubul la care este legitimat încă din perioada junioratului și alături de care a devenit de patru ori campion al Spaniei și a câștigat de șase ori trofeul Champions League.

Nacho Fernandez: ”Mă despart de clubul vieții mele, Real Madrid!”

Nacho Fernandez și-a luat rămas bun de la Real Madrid și de la fanii campioanei Spaniei printr-un mesaj emoționat publicat pe rețelele sociale.

”Dragi fani Real Madrid,

Vreau să vă dedic câteva cuvinte, prea puține pentru a exprima tot ce simt în acest moment. Mă despart de clubul vieții mele, Real Madrid. Am ajuns aici la 10 ani, m-a format ca persoană și ca jucător, am învățat să câștig și să pierd, să lupt și să sufăr, am învățat să mă bucur și să trăiesc întotdeauna cu speranțe și cu determinare. Am învățat tot ceea ce sunt astăzi.

Sunt aproape 25 de ani în care m-am antrenat zi de zi în același loc, în care am învățat valorile lui Real Madrid, să îmi dedic viața acestui club și să lupt pentru această emblemă. Voi m-ați oferit totul!

Este foarte dificil pentru mine, dar a sosit momentul să plec cu încrederea și liniștea că întotdeauna am dat tot ce aveam mai bun pentru a reprezenta acest club, atât pe teren cât și în afara lui. Când eram copil, am visat de multe ori că voi juca pe stadionul nostru, Santiago Bernabeu, iar azi am onoarea de a încheia această etapă din viața mea fiind căpitanul care a câștigat al 15-lea trofeu Champions League. Nu există cuvinte prin care îmi pot exprima sentimentele.

Întotdeauna mi-am dorit ca finalul meu ca jucător al lui Real Madrid să fie frumos și la un nivel cât mai înalt și pot spune că nu puteam avea un final mai bun decât acesta. Au fost luni în care m-am gândit, luni de indecizie și îndoieli, dar azi vă mărturisesc faptul că am nevoie să trăiesc o ultimă și diferită experiență alături de familia mea, iar acesta este momentul perfect. Îți mulțumesc, Real Madrid, pentru că mă înțelegi!

Domnule președinte, îți mulțumesc pentru ajutor și pentru că ai avut în fiecare moment încredere în mine.

Echipei: Sunteți frații me. Cei mai buni jucători, colegi și prieteni pe care îi poate avea un căpitan. Sunt fericit doar dacă mă gândesc la voi.

Mister: M-ai făcut să devin mai bun prin exigența ta, care m-a făcut să mă autodepășesc în fiecare moment. Mulțumesc că ai avut grijă de mine și că m-ai înțeles.

Fanilor: Exigența voastră ne face mai ca jucători. Vă mulțumesc pentru tot. Să joc pentru voi și să simt căldura voastră m-a făcut foarte puternic. Nu vă voi uita niciodată!

Vreau să le mulțumesc și sutelor de persoane care au lucrat alături de mine în toți acești ani și care m-au făcut mai bun ca jucător și ca persoană. Antrenori, fizioterapeuți, staff, medici, cei de la comunicare și marketing și tuturor muncitorilor din acest club. Vă mulțumesc!

Le mulțumesc și părinților mei, soției și copiilor, familiei mele și prietenilor, care m-au sprijinit în această călătorie. Nu a fost ușor uneori, dar forța și sprijinul lor mi-au permis să îmi îndeplinesc un vis și să ajung la cel mai înalt nivel. Mă despart de voi după 24 de ani de dedicare absolută, pasiune și speranțe.

Îmi doresc să mă țineți minte ca un jucător crescut de acest club, care a dat totul pentru Real Madrid. Vă mulțumesc din inimă! De azi, voi striga la fiecare titlu și fiecare gol înscris de această familie incredibilă”, a fost mesajul de despărțire al lui Nacho Fernandez.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Nacho ar fi decis să facă pasul în fotbalul din Arabia Saudită, unde va semna cu Al Qadsiah, echipă la care a efectuat deja vizita medicală.