Fanii lui Athletic Bilbao au avut parte de o surpriză neplăcută în ultimele ore. Antrenorul Ernesto Valverde a anunțat că nu va mai continua pe banca echipei din vară.

Tehnicianul i-a informat deja pe cei din conducerea clubului în legătură cu decizia sa și apoi a făcut anunțul pe paginile oficiale ale clubului de pe San Mames. Astfel, Valverde va rămâne pe banca echipei încă zece meciuri, până la finalul acestui sezon.

Pentru Valverde este al treilea mandat pe banca lui Athletic Bilbao și, în total, a strâns zece sezoane ca antrenor pe San Mames.

”Sunt aici pentru a anunța că, în sezonul viitor, nu voi mai fi antrenorul lui Athletic Bilbao. Este o decizie pe care am luat-o considerare de mai multă vreme, pe care am discutat-o și cu clubul și am dorit să o împărtășesc cu voi.

Mai sunt zece meciuri în care vrem să ne atingem obiectivele, în care avem multe de câștigat, în care vom da totul și, fără îndoială, dacă suntem cu toții uniți, vom reuși, fără nicio îndoială”, a transmis Ernesto Valverde.