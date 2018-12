Situatie INCREDIBILA! E jucatorul lui Real dar REFUZA sa joace pe Bernabeu! Ce raspuns socant au primit sefii Madridului

Real l-a imprumutat in vara, dar acum ar fi vrut sa se bazeze din nou pe el. Fara succes.

Aidrei Lunin nu vrea sa isi incheie imprumutul la Leganes, unde Real l-a trimis la inceputul sezonului. Lunin e convins ca n-ar avea nicio sansa de a prinde echipa pe Bernabeu, asa ca le-a transmis sefilor de la ambele cluburi ca se va intoarce la Madrid abia in vara lui 2019. Lunin e optiunea a doua si pentru Leganes, unde titular clar e Cuellar, dar situatia nu pare sa-l deranjeze. Are o relatie excelenta cu antrenorul de portari si cu vestiarul, asa ca vrea sa continue in sudul Madridului pentru a se acomoda mai usor la viata din Spania. Lunin, 19 ani, a prins doar 3 meciuri in acest sezon, doua in Cupa si unul in La Liga.

Lunin a costat-o pe Real 13,5 milioane de euro in momentul transferului de la Zorya Luhansk. Florentino Perez l-ar vrea in echipa in partea a doua a sezonului din cauza temerilor legate de plecarea lui Keylor Navas, nemultumit de situatia in care se afla dupa transferul lui Courtois.