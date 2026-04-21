Javier Tebas, preşedintele Ligii spaniole, a anunţat că o tehnologie care va permite detectarea automată a poziţiilor de ofsaid va fi introdusă începând cu sezonul viitor în prima şi a doua divizie din Spania.

Tebas anunță o schimbare majoră în La Liga!

„Procesul este deja în desfăşurare. Acum depinde de aspecte mai degrabă tehnologice, dar va fi gata pentru sezonul viitor şi sper chiar din prima etapă”, a declarat preşedintele organizaţiei cluburilor de fotbal, potrivit Marca.

În prezent, Liga utilizează un sistem semi-automat, care necesită încă intervenţia umană a arbitrajului video, în special în momentul alegerii celebrului şi controversatului „frame” (cadru) în care are loc pasa.

Noutatea va consta în integrarea unui microcip în interiorul mingilor, care va putea detecta cu precizie momentul exact în care jucătorul loveşte mingea.

Această informaţie va fi corelată cu poziţia jucătorilor, înregistrată de camere speciale instalate în stadioane, şi va permite eliminarea celebrului „frame”, scrie News.ro.