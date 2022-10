Atacantul francez era ținut ”prizonier” de o clauză, potrivit căreia Atletico Madrid trebuia să-i plătească Barcelonei aproximativ 40 de milioane de euro dacă acesta va juca mai mult de 45 de minute în 50% dintre meciurile grupării pregătite de Diego Simeone.

Acum, pare că situația lui Griezmann se va rezolva. Jurnalistul Nicolo Schira anunță că cele două părți s-au înțeles în privința unui transfer definitiv, iar campionul mondial va fi definitiv jucătorul lui Atletico Madrid.

Barcelona ar urma să primească 25 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, în schimbul atacantului, iar acesta va semna cu Atleti până în 2026.

???? Done Deal and confirmed! Antoine #Griezmann will be an #AtleticoMadrid’s player on a permanent deal for €25M (bonuses included) from #Barça. Contract until 2026. #transfers #FCB https://t.co/S2WXguv0Fp