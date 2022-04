A fost prima apariție a galezului pe ”Santiago Bernabeu” după doi ani. Fanii liderului din La Liga nu l-au primit foarte bine pe Bale, mai ales că evenimentele din ultimii ani au făcut ca relația dintre galez și fani să se ”răcească”.

În minutul 74, Gareth Bale l-a înlocuit pe cel mai în formă jucător al lui Real Madrid, Karim Benzema. Când crainicul i-a rostit numele galezului, fanii au început să-l huiduie pe omul care a evoluat timp de opt ani pe ”Bernabeu”.

Carlo Ancelotti, antrenorul lui Real Madrid, a vorbit despre tratamentul ostil de care a avut parte jucătorul său din partea fanilor lui Real Madrid.

"Fanii sunt foarte importanți. Au fost și impotriva lui PSG, și astăzi, vor fi și marți, la returul cu Chelsea. Înțeleg fluierăturile la adresa lui Bale. El este un profesionist și trebuie să meargă mai departe. Nu este rănit, am văzut că era bine la vestiare.

Se antrenează bine, vrea să joace și să ajute echipa. În această perioadă avem nevoie de toată lumea, iar unitatea dintre suporteri și jucători este un aspect foarte important", a spus Ancelotti, citat de AS.

Incredible! A standing ovation for Karim Benzema as he replaces Gareth Bale.

What a enthralling ovation. ???????? #rmdna pic.twitter.com/USi6tb2Ml0