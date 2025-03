Înaintea partidei dintre Real Madrid și Leganes, tehnicianul italian i-a răspuns omologului de la FC Barcelona. Înaintea restanței cu Osasuna, neamțul a declarat că echipa sa nu se vaită de programul mult prea încărcat, așa cum au făcut-o galacticii.

La câteva ore, Carlo Ancelotti a reacționat, declarând că: "Îi împărtășesc plângerile lui Flick, este puțin ciudat să joci în această zi după pauză. De asemenea, sunt de acord că Real Madrid nu este Barcelona".

A venit replica lui Hansi Flick pentru Carlo Ancelotti

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o înaintea partidei cu Girona, antrenorul catalanilor a ținut să clarifice că afirmațiile sale nu au fost un atac la adresa rivalilor din Madrid.

"Respect Real Madrid și pe Carlo Ancelotti. Este o persoană minunată și unul dintre cei mai mari antrenori din lume. Nu am avut intenții negative despre club. Am spus doar că noi suntem Barcelona și suntem diferiți față de ei. La Masia, atmosfera. Totul este special aici. Am spus același lucru despre staff, despre tot. Este ca o familie", a explicat Hansi Flick.