Înaintea meciului, Hansi Flick a refuzat însă să caute „scuze”, insistând că FC Barcelona poate „bate orice echipă” chiar şi atunci când lotul nu este complet şi că unii jucători „nu au avut odihna necesară”.

Tehnicianul neamț nu a ratat oportunitatea de a-i ironiza pe rivalii de la Madrid, pe subiectul programului încărcat.

"Eric Garcia și Inigo Martinez vor fi fundașii centrali la partida de mâine (n.r. joi, 27 martie). Accidentarea lui Cubarsi nu este serioasă, dar am decis să-l odihnim. Raphinha și Araujo nu vor fi în lot mâine. Ei au un zbor lung și trebuie să se recupereze.

Am avut o întâlnire cu staff-ul și fizioterapeuții. Am vorbit despre ce am putea face ca să-i recuperăm pe jucători, iar ei mi-au transmis faptul că este în regulă și că vor putea juca o dată la 2-3 zile, după acest repaus. Am încredere în ei!

Noi suntem Barcelona, nu ne plângem ca Real Madrid (n.r. de programul încărcat). Asta e diferența! Sunt foarte mândru că noi reprezentăm Barcelona", a declarat Hansi Flick, în cadrul unei conferințe de presă.

Program încărcat pentru FC Barcelona

Programat iniţial pentru 8 martie, meciul cu Osasuna din etapa a 27-a a fost amânat din cauza morţii subite a medicului clubului catalan, Carles Minarro. Acesta a fost reprogramat pentru joi, în ciuda opoziţiei ambelor cluburi.

Când a fost întrebat despre reprogramarea după o pauză internaţională, Hansi Flick a spus că „nu putem face nimic”, dar a cerut UEFA şi Fifa să stabilească un standard care să impună jucătorilor să aibă „cel puţin două sau trei zile de odihnă” la întoarcerea de la obligaţiile internaţionale înainte de a relua acţiunea competiţională la nivel de club.

FC Barcelona, calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor şi în semifinalele Cupei Spaniei, va juca şapte meciuri în douăzeci de zile: joi cu Osasuna, duminică cu Girona, 2 aprilie cu Atlético Madrid, 5 aprilie cu Betis Sevilla, 12 aprilie cu Leganés şi 9 şi 15 aprilie cu Borussia Dortmund.