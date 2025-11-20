Deşi reaminteşte de atracţia sa pentru MLS, prioritatea sa nu mai este orientată în totalitate către Statele Unite pe termen scurt, întrucât are contract cu clubul său până în 2027.

Antoine Griezmann rămâne la Atletico Madrid



„Veau mai mult”, a declarat el. „Mai am mult timp de joc în faţă, încă energie şi mentalitatea necesară pentru a juca şi a fi un jucător important pentru club.



Ştiu că trebuie să demonstrez asta tuturor şi vreau să fiu şi mai important. Apoi, vom vedea în câţiva ani dacă voi câştiga titlul sau dacă voi deveni o legendă.”, a adăugat jucătorul.



Zvonurile despre un viitor în MLS? „În final, s-a vorbit mereu despre asta”, recunoaşte el. „Va fi aşa de la ziua sosirii mele până la plecare. Dar, aşa cum am spus, sunt foarte fericit aici. Toată lumea ştie că MLS este visul meu, obiectivul meu, dar am un contract, vreau să-l prelungesc şi să continui să fiu important.”



Atacantul s-a alăturat prima dată clubului madrilen în 2014.



Griezmann a câştigat o Supercupă a Spaniei (2014), o Supercupă UEFA (2018) şi Liga Europa (2018), în care a marcat două goluri în finală, în victoria cu 3-0 contra formaţiei Olympique de Marseille.



Un final strălucit de sezon la club a fost urmat de Cupa Mondială din acelaşi an, în Rusia, unde a fost încoronat campion cu Franţa, jucând un rol cheie pentru Les Bleus, scrie News.ro.

