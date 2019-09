Real pregateste transferul MILENIULUI: Mbappe ar urma sa ajunga pe "Bernabeu" vara viitoare! Detaliile unei mutari COLOSALE: va sparge toate recordurile

Mbappe ar putea pleca de la PSG in vara viitoare.



Atacantul francez este curtat de granzii din Spania, iar Real pare sa fi castigat batalia cu Barcelona pentru semnatura lui. Jurnalistul spaniol Eduardo Inda, fost redactor sef la MundoDeportivo si Marca, sustine ca a aflat detaliile transferului lui Mbappe.

Eduardo Inda a dezvaluit in cadrul emisiunii El Chiringuito ca transferul lui Mbappe se va face vara viitoare, iar Real va plati 275 de milioane de euro celor de la PSG. De asemenea, Real i-a pregatit 35 de milioane de euro salariu, plus alte 5 milioane in functie de anumite clauze de performanta.

Daca mutarea lui Mbappe se va realiza in conditiile prezentate, Mbappe ar deveni cel mai scump transfer din istoria fotbalului. Recordul este detinut in acest moment de Neymar, cu transferul sau de la Barcelona la PSG pentru 222 de milioane de euro.