Real Madrid vrea să mai dea o lovitură pe piața transferurilor

Primul este cel al lui Jude Bellingham, de la Borussia Dortmund, pentru care Realul va plăti 100 de milioane de euro. În plus, și Fran Garcia se va alătura lotului condus de Carlo Ancelotti din sezonul următor.

Karim Benzema (35 de ani) va ajunge la final de contract cu Real Madrid, iar viitorul său este pus sub semnul întrebării, chiar dacă acesta și-ar fi manifestat intenția de a rămâne pe ”Bernabeu”.

Jurnalista Arancha Rodríguez scrie că Benzema are șanse să plece de la Real Madrid, iar Carlo Ancelotti s-a gândit deja la un înlocuitor pentru atacantul francez. Îl vrea pe Harry Kane (29 de ani) de la Tottenham.

???? As of now, Karim Benzema is more OUT than IN at Real Madrid.

Carlo Ancelotti wants the club to target Harry Kane if Benzema leaves.

(Source: @AranchaMOBILE) pic.twitter.com/Hr9Y6yfeS0