E gata! Real Madrid a rezolvat totul și va anunța oficial transferul de 100 de milioane de euro

Jude Bellingham (19 ani) va pleca de la Borussia Dortmund la finele acestui sezon, echipă alături de care a fost foarte aproape de câștigarea titlului.

Englezul a fost dorit de Liverpool și Manchester United, dar va juca pe ”Santiago Bernabeu” din următorul sezon.

Real Madrid s-a înțeles cu Dortmund și va achita 100 de milioane de euro în schimbul internaționalului britanic, sumă la care se vor adăuga și eventuale bonusuri.

Bellingham s-a înțeles cu Realul pentru un contract valabil până în 2029, iar anunțul oficial ar urma să vină în următoarele zile, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

