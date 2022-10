Real Madrid vrea să-i „fure” un star lui Manchester United încă din iarnă! Planul „galacticilor”

Real Madrid a câștigat categoric runda a 11-a din La Liga, 3-1 cu Sevilla, și și-a consolidat prima poziție în clasament. Elevii lui Carlo Ancelotti (63 ani) au 31 de puncte, cu 6 mai multe decât Barcelona, ocupanta locului 2.

În ultimul joc, Realul a început cu Dani Carvajal (30 ani) în flancul drept al apărării, însă Florentino Perez (76 ani) și Carlo Ancelotti au în plan să adupă un nou fundaș dreapta în iarnă. Potrivit Sky Sports, madrilenii vor să-l convingă pe Diogo Dalot (23 ani) să devină noul jucător al campioanei Spaniei.

Diogo Dalot has reportedly emerged as a target for Real Madrid ????