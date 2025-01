Fotbalistul echipei Manchester United, Diogo Dalot, a declarat după meciul cu FCSB, câştigat cu scorul de 2-0, că formaţia sa a controlat tot jocul, astfel că a meritat să se impună.

“Am meritat victoria. Practic am controlat tot jocul. Pe total am făcut un joc bun. Un stadion foarte frumos, o atmosferă foarte frumoasă. FCSB este o echipă foarte bună, a obţinut rezultate foarte bune, o echipă solidă”, a spus Dalot, potrivit news.ro.

Formaţia FCSB a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-0 (0-0), în ultima etapă a fazei ligii din Liga Europa. Echipa bucureşteană nu a reuşit să îşi păstreze locul între primele formaţii din grupa unică, terminând dincolo de locul 8, astfel că va evolua în play-off-ul pentru optimi.