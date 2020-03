Real Madrid s-a decis in privinta lui Zidane! Ce se va intampla cu tehnicianul "galacticilor"

Oficialii au hotarat ce se va intampla cu antrenorul francez.

Campionatul de fotbal din Spania e suspendat, iar conducerea lui Real Madrid a profitat de pauza si au planificat strategia pentru urmatorul sezon. Oficialii au decis ca indiferent de ce se va in acest sezon, Zinedine Zidane va ramane la echipa, anunta AS.

Initial, conducera "galacticilor" voia sa astepte pana la sfarsitul sezonului pentru a-i decide soarta tehnicianului francez. In cazul in care Real Madrid nu ar fi castigat un trofeu important, Zidane ar fi urmat sa plece. Mauricio Pochettino, care e liber de contract de la despartirea de Tottenham din noiembrie, era principala varianta pentru spanioli, in situatia in care ar fi decis demiterea lui Zidane.

Insa in contextul pandemiei de coronavirus, care a intrerupt sezonul de La Liga si i-a trimis pe "galactici" in carantina, Real Madrid i-a hotarat inca de pe acum soarta antrenorului. Contractul lui Zidane cu formatia spaniola expira in 2022.

Real Madrid se afla pe pozitia secunda in La Liga, avand 56 de puncte, cu doua mai putine decat rivalii de la Barcelona.