Razvan Lucescu este URIAS! Antrenorul roman a fost pus intr-un top langa Klopp, Guardiola si Zidane! Este peste Simeone si Ten Hag in clasament

Razvan Lucescu a fost pus intr-un top select al antrenorilor din lume.

Cei de la Club World Ranking au alcatuit un top al celor mai valorosi antrenori din lume in acest moment. Razvan Lucescu se regaseste in top, fiind pe pozitia a 10-a.

Performanta este una uriasa avand in vedere ca din top 10 lipsesc Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid sau Erik ten Hag, antrenor care a ajuns cu Ajax pana in semifinalele Ligii Campionilor in sezonul trecut.

Prima pozitie din clasament este ocupata de Jurgen Klopp, antrenor care a reusit sa castige Liga Campionilor cu Liverpool si care domina copios acest sezon din Premier League.

Razvan Lucescu s-a distantat in fruntea clasamentului din Arabia Saudita cu Al Hilal si are 50 de puncte dupa 21 de meciuri. Pe locul secund este Al Nasr, cu 8 puncte mai putin.

Antrenorul Roman a reusit sa castige Liga Campionilor Asiei in sezonul trecut cu Al Hilal, iar la Campionatul Mondial al Cluburilor a ajuns pana in semifinale si s-a clasat pe pozitia a 4-a.