Real Madrid, la rând să sufere în Primera Division. Prima înfrângere în campionat, cu Espanyol Barcelona 

Granzii din Spania trec printr-o perioadă nefastă atât la nivel internațional, cât și pe plan intern. După înfrângerea cu Sheriff Tiraspol, scor 1-2, din grupele Ligii Campionilor, Real Madrid a fost învinsă cu același rezultat de Espanyol Barcelona, în etapa a opta din Primera Division.

Gazdele au deschis scorul în minutul 17, datorită reușitei lui Raul de Tomas, iar avantajul a fost dublat de golul lui Alex Vidal, în minutul 60.

#EspanyolRealMadrid

Espanyol 2-[1]- Real Madrid | GOAL! Benzema ????

to never miss any goal Follow here ????@IFAST66 pic.twitter.com/CQGi0RXpWo