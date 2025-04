Jude Bellingham și Antonio Rudiger, protagoniștii unui moment tensionat

Înaintea confruntării din La Liga, în timpul unui antrenament, cei doi jucători ar fi fost implicați într-o ceartă, fiind nevoie de intervenția colegilor pentru a-i despărți.

"A fost una dintre cele mai tensionate săptămâni în vestiarul lui Real Madrid. De miercuri, jucătorii au simțit că trebuie să o scoată la capăt, ei simt că tot sezonul lor se decide în doar câteva zile.

La antrenamentul de vineri a fost un conflict puternic între doi jucători, Bellingham și Rudiger. A fost o ceartă aprinsă între ei, rezultată din tensiune. Lucruri de genul acesta se întâmplă la fiecare echipă din când în când, dar acum evidențiază starea de spirit în care se află jucătorii.

Incidentul nu a escaladat datorită intervenției colegilor, iar în cele din urmă Bellingham și Rudiger și-au dat mâna. Repet, acestea sunt lucruri care se întâmplă la antrenament, dar în acest caz demonstrează tensiunea din vestiarul lui Real Madrid", au prezentat jurnaliștii de la Mundo Deportivo.

Carlo Ancelotti, cu capul plecat înainte de returul cu Arsenal



În conferința de presă de dinaintea partidei cu Deportivo Alaves, Carlo Ancelotti a părut extrem de abătut și realist în privința șanselor la calificare.



„Statistica e clară: am alergat mai puțin decât adversarii. Dar nu e vorba doar de atât. Am fost sub ei la toate capitolele: distanță totală, sprinturi, intensitate... Totul. Au muncit mai mult”, a recunoscut italianul.



Întrebat despre o eventuală remontada, ”Don Carlo” a mărturisit că elevii săi vor încerca să întoarcă rezultatul și să fie ei cei care să obțină calificarea în faza următoare a competiției UEFA.



„Nu știu dacă vom întoarce rezultatul, dar vom încerca. Real Madrid e singura echipă care a mai făcut asta de multe ori și nu vom renunța până la ultima fază”, a spus tehnicianul.