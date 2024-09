După patru etape scurse din primul eșalon al Spaniei, gruparea ”blanco” a acumulat opt puncte, după ce a înregistrat două victorii (3-0 vs. Valladolid, 2-0 vs. Betis) și două rezulate de egalitate (1-1 vs. Mallorca, 1-1 vs. Las Palmas).

Real Madrid a pus ochii pe fotbalistul cotat la 70.000.000€ și vrea să-l transfere!

Carlo Ancelotti dispune în momentul de față de doi fundași dreapta: Daniel Carvajal, care în ianuarie va împlinit 33 de ani, și Lucas Vazquez, care în iulie a împlinit deja 33.

Conform AS, citat de Fichajes, Real Madrid vrea să-și asigure viitorul în flancul drept al compartimentului defensiv, motiv pentru care a pus ochii pe starul lui Liverpool, Trent Alexander-Arnold (25 de ani).

Britanicul e cotat la 70 de milioane de euro și se află la prima echipă a ”cormoranilor” din iulie 2016. La finalul actualei stagiuni, lui Trent Alexander-Arnold îi expiră înțelegerea contractuală cu Liverpool.

Iar Real Madrid vrea să profite de acest lucru. Mai rămâne acum de văzut dacă mutarea se va concretiza.

De când joacă pentru Liverpool, Alexander-Arnold a bifat 313 apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 19 ori și să le ofere colegilor nu mai puțin de 81 de assist-uri, în aproximativ 25 de mii de minute petrecute în echipamentul ”cormoranilor”.

Ce urmează pentru Real Madrid

Pentru formația dirijată de Carlo Ancelotti urmează meciul de sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 22:00, cu Real Sociedad, în etapa #5 din La Liga.

Cele două se vor întâlni pe ”Reale Arena” din San Sebastian. Real va fi fără accidentații David Alaba, Jude Bellingham, Camavinga, Danie Ceballos și Aurelien Tchouameni.