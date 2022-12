De menționat este faptul că Endrick va evolua pentru Real Madrid începând din vara anului 2024, atunci când va împlini vârsta de 18 ani. Real Madrid a anunțat transferul prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial.

”Real Madrid, Endrick și familia sa au ajuns la un acord ca jucătorul să fie legitimat la Real Madrid atunci când va împlini vârsta de 18 ani, în iulie 2024.

Până atunci, Endrick va continua la echipa sa, Palmeiras. Jucătorul se va deplasa în Madrid în zilele următoare pentru a vizita facilitățile clubului nostru”, a transmis Real Madrid.

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit toate detaliile transferului. Pentru puștiul de 16 ani, Real Madrid va plăti 35 de milioane de euro, dar în contractul cu Palmeiras există și alte bonusuri, iar suma poate ajunge la 60 de milioane de euro.

În plus, Real Madrid va plăti alte 12 milioane de euro din taxe, iar Endrick va semna un contract valabil până în 2027.

▫️ “Biggest sale in Brazilian football history”, Palmeiras president says.

▫️ €35m fixed fee, €25m add-ons.

▫️ €12m extra money in taxes.

▫️ Contract 2027 up to 2030.

▫️ Joining in July 2024 when he’ll turn 18.

…yes, he’s just 16! ⭐️

Endrick, new Real Madrid player ????????✨ pic.twitter.com/p9XoCaDLzK