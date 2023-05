Înaintea confruntării de pe RCDE Stadium, Xavi a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre importanța confruntării, făcând și o remarcă ironică la criticile care i-au fost aduse zilele acestea.

Tehnicianul lui FC Barcelona a hotărât să le ofere cinci zile libere jucătorilor înaintea meciului cu Espanyol, decizie comentată intens în presa din Spania.

"Mă gândisem să le dau opt zile libere, dar apoi am zis că sunt prea multe. Mi-am spus, trebuie să câștigăm campionatul, și am rămas la cinci după ce am vorbit și cu preparatorii fizici", a declarat Xavi.

FC Barcelona, amendată cu 15,7 milioane de euro



FC Barcelona are de gestionat o veste proastă din punct de vedere financiar. A fost amendată de Trezoreria din Spania cu 15,7 milioane de euro, potrivit El Confidencial, pentru că: