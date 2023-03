Răsturnare de situație! Eden Hazard a decis unde vrea să joace din sezonul viitor

Recent, a apărut în spațiul public informația că Hazard va avea o discuție cu șefii lui Real Madrid, cel mai probabil referitoare la viitorul său la campioana Europei.

Chiar dacă a prins doar șapte meciuri în acest sezon, în toate competițiile, Hazard ar vrea să continue la Real până la finalul contractului său, scadent în vara anului 2024, anunță jurnalistul Mario Cortegana, de la The Athletic.

De când a fost transferat la Real Madrid, Eden Hazard nu a mai dat același randament ca la Chelsea, acolo unde a înscris 110 goluri și a pasat decisiv în 92 de situații, în 350 de partide.

⚡️ Excl: ⚡️

Eden Hazard intends to stay at Real Madrid until contract expires in 2024

More details at @TheAthleticFChttps://t.co/CkZ3mJndSH