Real Madrid, câștigătoarea Ligii Campionilor și a Supercupei Europei, a tremurat serios în fața modestei Almeria în prima etapă din La Liga, campionatul Spaniei.

Largie Ramazani a deschis scorul în minutul 6 pentru Almeria, o echipă nou-promovată, iar madrilenii au revenit greu, în a doua repriză.

Lucas Vazquez a egalat în minutul 61 din pasa lui Karim Benzema, iar David Alaba, introdus în minutul 74, a marcat golul victoriei din lovitură liberă, la doar câteva secunde după ce a intrat pe teren, la chiar prima atingere!

What a goal by David Alaba coming straight from the bench to take the free kick!! #AlmeriaRealMadrid pic.twitter.com/BQpJfqoznO