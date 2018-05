Pleaca in vara de la Barcelona? Anuntul facut de catalani dupa El Clasico! Jucatorul care poate ajunge la Liverpool

Adus sa fie inlocuitorul lui Neymar, Ousmane Dembele a avut un sezon dezamagitor la Barcelona.

Atunci cand Ernesto Valverde a anuntat echipa de start pentru El Clasico, putini au fost surprinsi de absenta lui Ousmane Dembele. Atacantul francez adus pentru 105 milioane de euro pentru inlocuirea lui Neymar nu a intrat niciun minut cu Real Madrid iar viitorul sau la Barca este incert.

Conform Sport de Catalunya, Dembele ar putea sa plece dupa doar un sezon! Accidentarea din startul sezonului i-a oprit progresul tanarului jucator francez. Dembele a jucat pe final in finala Copa del Rey cand victoria era deja asigurata pentru Barca iar in dubla cu AS Roma nu a avut nicio contributie!

Astfel, cei de la Barcelona planuiesc sa-l aduca pe Antoine Griezmann iar fondurile necesare pot fi obtinute din vanzarea lui Dembele. Conform celor de la Canal+, Liverpool ar fi interesata de Dembele pe langa transferul anuntat al lui Nabil Fekir de la Lyon.

Exista si varianta trimiterii sub forma de imprumut a lui Dembele la alta echipa pentru ca jucatorul francez sa revina la forma care i-a facut pe cei de la Barcelona sa plateasca o suma record pentru club in acel moment.