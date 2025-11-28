Sârbii au jucat în inferioritate numerică încă din minutul 27, când Franklin Tebo Uchenna a văzut direct cartonașul roșu în urma unei deposedări neregulamentare.



Cu un om în minus, Steaua Roșie a deschis scorul în minutul 50 și a mai avut o reușită anulată. Iar FCSB, cu tot cu superioritatea numerică, s-a întors în România bifând al patrulea eșec consecutiv în Europa League.



Risto Radunovic, devastat după eșecul de la Belgrad: ”Nu înțeleg, nu înțeleg! M-a consumat mult”



Risto Radunovic, fundașul stânga al roș-albaștrilor, nu a putut explica după meci de ce FCSB a pierdut meciul cu un om în plus. Fotbalistul muntenegrean a sugerat însă că speră ca echipa să iasă din această pasă.



”A fost un meci nereușit din toate punctele de vedere. N-am făcut deloc bine. Am pierdut meciul cu jucător în plus peste 60 de minute. Este inexplicabil, dar... Sunt lucruri ce trebuie analizate, ca să facem mai bine.



Nu merităm nici noi, nici suporterii, trebuie să ieșim din pasa proastă. Meciul de la Belgrad m-a consumat foarte mult, dar la fotbal vine mereu o altă ocazie, cum e cea de duminică, din campionat. Trebuie să luăm 3 puncte la Farul și să ieșim din pasa proastă.



Sincer, nu înțeleg, nu înțeleg! Să avem jucător în plus și nu s-a văzut. Cu Basel am arătat mult mai bine (la 1-3). Trebuie să câștigăm meciuri, ce să ne gândim la primăvara europeană? Pași mici, ca să ieșim din poziția asta.



Dacă analizăm din toate meciurile europene, cu Basel meritam mai mult, cu Bologna, la 2-1, am avut o a doua repriză foarte bună, trebuia puncte și cu Young Boys... Nu-mi găsesc cuvinte, am avut și bară la 0-0”, a spus Radunovic.

