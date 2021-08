UPDATE | PSG ar fi refuzat oferta venită de la Real Madrid pentru Mbappe. Ce urmează pentru francez

UPDATE 23:15 | Potrivit presei din Franța, PSG nu ar fi de acord cu această ofertă, în mod special președintele Al-Khelaifi. În schimb, Leonardo, directorul sportiv, este deschis la negocieri pentru o posibilă plecare.

UPDATE 22:52 | Jurnalistul Fabrizio Romano a confirmat informația despre oferta celor de la Real Madrid pentru Kylian Mbappe, dezvăluind că cei de la PSG nu au oferit vreun răspuns. În plus, francezul ar fi refuzat trei oferte diferite de prelungire a contractului.

