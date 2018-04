Nu toate cluburile patronate de seici fac performanta! Acum 5 ani erau in sferturile Ligii, acum sunt primii care RETROGRADEAZA!

Malaga a devenit prima echipa din top 5 campionate europene care retrogradeaza.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Emmanuel Boateng de la Levante a marcat golul care a ucis si ultima sansa a celor de la Malaga pentru salvare in acest sezon.

A fost Levante 1-0 Malaga, iar echipa care juca sferturile Ligii Campionilor in 2013 ajunge in liga a doua dupa 10 ani.

Malaga are patron din Qatar, insa clubul a intrat in declin de la sezonul excelent de acum 5 ani. Atunci, Malaga era calificata in semifinalele Ligii in minutul 90 al returului cu Dortmund. Dupa 0-0 in tur, spaniolii conduceau cu 2-1 in Germania, insa Reus si Felipe Santana, in minutele 91 si 93 au ucis visul celor de la Malaga de a ajunge in careul de asi al celei mai importante competitii europene.

A urmat o penalizare din partea UEFA pentru datorii, iar de atunci clubul nu si-a mai revenit. Acum devine prima echipa din top 5 campionate europene retrogradata matematic. Malaga a strans doar 17 puncte in 33 de etape in acest sezon.