Viitorul a egalat-o pe FC Barcelona pe primul loc in TOP, CFR Cluj este ultima in Europa! Steaua sta si ea rau in clasament

CIES Football Observatory a publicat topul echipelor cu cei mai multi jucatori crescuti de cluburile din Europa in perioada 2009-2017.

Visul lui Hagi a fost realizat! Viitorul a ajuns pe primul loc in Europa, la egalitate cu Barcelona, in ceea ce priveste numarul de jucatori crescuti de club aflati la echipa! In 2016, Viitorul a reusit cel mai bun procent, 57.7%, acelasi pe care l-a avut si FC Barcelona in 2012.

La polul opus se afla CFR Cluj, cea care in 2009 a avut 0% jucatori crescuti la propria academie! Actualul lider din Liga 1 este si una dinter cele 5 echipe care au reusit sa castige titlul fara sa aiba vreun jucator de la academie alaturi de Ferencvaros, Ludogorets, Olympiacos si FC Salzburg. Steaua apare si ea in lista in partea de jos dupa ce a avut doar 6.7% jucatori proveniti de la academia clubului in anul 2013.

Intr-un top al ligilor din Europa, Slovacia este pe primul loc in perioada studiata cu 36.3%. Romania se afla in partea de jos a topului cu 17.4%, insa este peste Anglia sau Germania!