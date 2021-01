Nu a putut sa stea departe de fotbal! Fernando Torres si-a inceput cariera de antrenor! Cu ce a echipa semnat fostul start spaniol

Fernando Torres si-a inceput cariera de antrenor si a semnat cu echipa secunda a lui Atletico Madrid.

Fostul atacant de la Chelsea va debuta duminica impotriva lui Poblense. El s-a retras din cariera de fotbalist in 2019, iar in luna septembrie a anului trecut s-a intors la Atletico Madrid. Ibericul a facut parte din staff-ul lui Ricky Alonso, la academia gruparii din Madrid, iar acum a preluat conducerea echipei secunde a lui Atletico Madrid, potrivit football-espana.net.

Atletico Madrid B ocupa locul 9 din cele 10 echipe in Segunda Division B, Grupa 5. Duminica, Torres va debuta pe banca echipei, intr-un meci impotriva lui Poblense, echipa care se afla pe locul 7 in competitie.

Torres a jucat 18 ani la ce mai inalt nivel si si-a trecut in CV echipe precum Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea sau AC Milan. In cele doua perioade petrecute la Atletico ( 2011-2007 si 2016-2018), el a marcat 120 de goluri. In 2018, a parasit echipa antrenata de Simeone pentru a merge la Sagan Tosu din Japonia. Acolo nu a reusit sa isi mentina greutatea optima pentru a juca la nivelul cerut, iar peste un an a hotarat sa abandoneze cariera de fotbalist.

In toata cariera lui, fostul atacant spaniol a jucat 715 partide, a inscris 255 de goluri si a oferit 73 de pase decisive.