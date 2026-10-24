Drama fostului fotbalist de la Dinamo retras anul acesta, la 29 de ani: "Stătea singur în apartament, plângea ca un copil. Își dorea doar o șansă corectă"

Drama fostului fotbalist de la Dinamo retras anul acesta, la 29 de ani: &quot;Stătea singur în apartament, plângea ca un copil. Își dorea doar o șansă corectă&quot; Fotbal intern
SPORT.RO
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Andrei Blejdea a renunțat la fotbal la începutul anului 2026, la 29 de ani. 

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Cazul Andrei Blejdea devine unul sensibil, al unei imagini care reprezintă o serie de fotbaliști retrași din activitate. Fost fotbalist la Dinamo, U Cluj, Chindia sau FC Argeș, Blejdea a trecut printr-o perioadă dură și tristă după ce a renunțat la ce a făcut toată viața.

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Andrei Blejdea, dărâmat după retragerea din fotbal: "Stătea singur în apartament și plângea ca un copil"

Recent, după ce fosta extremă de la Dinamo a transmis un mesaj prin care i-a acuzat pe antrenorul Cristian Pustai și pe impresarul de fotbaliști Bogdan Apostu că i-au forțat retragerea cumva, un cunoscut de-ai lui Andrei Blejdea a ieșit și a vorbit în presa din Cluj despre drama trăită de acesta, după ce a pus punct carierei.

”Stătea singur în apartament, se uita pe repeat la golurile vechi și plângea ca un copil. Își dorea doar o șansă corectă pe teren, dar simțea că cineva îi închide în mod sistematic toate ușile în nas”, a spus un apropiat de-ai lui Andrei Blejdea, conform Cluj Alert, postare pe Facebook care a fost distribuită și de fostul fotbalist.

Reamintind, Andrei Blejdea, în vârstă de 30 de ani, s-a retras din fotbal la începutul anului 2026, după o ultimă experiență în Liga 3, la Jiul Petroșani. Fostă extremă stânga, Blejdea a bifat mai multe echipe din România în CV, printre care Dinamo, FC Argeș, Pandurii sau Chindia, iar recent a avut o intervenție dură în mediul online.

Andrei Blejdea, experiențe în prima ligă din România 

Blejdea a început fotbalul la Dinamo, iar, în 2014, a făcut pasul în Elveția, la FC Wil 1900. Un an mai târziu, a ajuns la NK Domzale, iar mai apoi la Zarica Kranj. În 2016, Blejdea a semnat liber de contract cu Braunschweig II.

Un an mai târziu, Blejdea s-a întors în România și a semnat cu Academica Clinceni. A mai trecut pe la formații precum Pandurii Târgu Jiu și FC Argeș înainte de a reveni la Dinamo.

În ”Ștefan cel Mare”, Blejdea a petrecut doar câteva luni, iar, mai apoi, a fost cedat la U Cluj. Câteva luni mai târziu, a făcut pasul la Hermannstadt și, ulterior, la FC Buzău și Chindia, înainte de a semna cu Tritium, în al patrulea eșalon italian. Câteva luni mai târziu, a semnat cu PDHAE, o echipă de amatori din Italia.

A revenit în România, unde a mai evoluat pentru Gloria Bistrița, Unirea Dej și Jiul Petroșani, de unde s-a și retras.

Mesajul lui Andrei Blejdea direcționat către Pustai și Apostu

Zilele trecute, pe o platformă de socializare, Andrei Blejdea transmitea un mesaj și părea că regretă faptul că a renunțat la fotbal când avea doar 29 de ani, dar a menționat că decizia i-a fost forțată, cumva, de cei doi oameni amintiți, Cristian Pustai și Bogdan Apostu, din motive pe care, însă, nu le-a făcut publice.

”Am dat totul! Poate regret că s-a terminat așa repede! Dar poate cineva a avut nevoie mai mult de mine în altă parte! 3 promovări în Liga 1...dar au avut grijă unul ca pustai sau apostu să mă las la 29 de ani!

Și nu am scris greșit cu litere mici numele lor!:)”, a scris Blejdea pe contul personal de Tik Tok.

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