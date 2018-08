Messi preia oficial controlul in vestiarul Barcelonei. Ce se intampla pe Camp Nou dupa plecarea lui "Don Andres"

Messi devine numarul 1 in vestiarul catalanilor si primeste banderola de capitan.

Aflat la sezonul cu numarul 15 in tricoul blaugrana, Lionel Messi urmeaza sa poarte pentru prima data banderola intr-un meci oficial, chiar in partida din Supercupa contra Sevillei, in 12 august.

El Mundo Deportivo scrie despre faptul ca urmatorii pe lista capitanilor sunt Pique, Jordi Alba si Sergio Busquets. Anul acesta se anunta unul cu adevarat special pentru Lionel Messi. Decarul catalanilor are doua obiective majore.

Castigarea trofeului Uefa Champions League cu FC Barcelona si a Balonului de Aur pentru a 6-a oara.

In plus, Leo poate intra definitiv in istoria clubului de pe Camp Nou odata cu plecarea lui Iniesta. Messi poate sa devina fotbalistul Barcelonei cu cele mai multe trofee castigate alaturi de catalan. Momentan se afla la egalitate cu Iniesta, amandoi avand 31 de trofee, dar odata cu meciul din supercupa de la Tanger, Messi poate sa ajunga la borna 32.

Din sezonul 2018-2019, Messi intra intr-o galerie selecta de fotbalisti care au purtat banderola formatiei de pe Camp Nou alaturi de nume precum Gica Popescu, Guardiola, Puyol, Pique sau Iniesta.

Primul meci de campionat cu Messi capitan se va juca pe Camp Nou in 19 august cand Barcelona primeste vizita celor de la Deportivo Alaves.