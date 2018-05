Messi a vorbit din nou de momentul in care va pleca de la Barca! Decizia care ii putea schimba total cariera: "Eram deja campion mondial daca faceam asta!"

Leo Messi se bucura ca a ales nationala Argentinei, desi putea fi deja campion mondial!

Leo Messi a reiterat ca nu vrea sa plece de la Barcelona in viitorul apropiat.

"Sunt din ce in ce mai sigur ca Barcelona va ramane singurul club la care joc in Europa. Mereu am spus ca vreau sa joc in Argentina intr-o zi, nu stiu daca se va intampla dar asta am in mine. Ar fi la Newell's, nicaieri altundeva. As vrea sa joc acolo macar timp de 6 luni, insa nu stii niciodata ce se va intampla.



Visul meu a fost din copilarie sa joc la Newell's, mergeam la meciuri cu tatal meu, cu fratii mei, cu prietenii... dupa aceea, circumstantele din viata m-au dus in alta parte, dar am in continuare acest lucru in minte" a declarat Messi pentru televiziunea din Argentina, El Trece.

Vrea titlul mondial cu Argentina

Messi spune ca e fericit ca a ales sa-si reprezinte tara desi a avut ocazia si sa aleaga nationala Spaniei: "Zilele trecute vorbeam cu un prieten si imi spunea: <<Daca alegeai Spania, ai fi fost deja Campion Mondial>. Insa nu ar fi fost acelasi lucru.



Desigur, nu m-am gandit nicio clipa sa fac asta. Sa castig cu nationala Argentinei ar fi ceva unic. Avem jucatori care ne pot face sa visam. Este important sa incepem cu o victorie si sa capatam incredere. Nu avem o grupa usoara. Am mare incredere in grup, lucram bine impreuna. Nu e nevoie sa spunem ca vom deveni campioni mondiali, ca suntem cei mai buni pentru ca, pana la urma, nu este asa" a mai spus Messi.

Argentina este in grupa D la Mondialul din Rusia alaturi de Islanda, Croatia si Nigeria.