ULTIMA ORA! Tradare URIASA! Un jucator de la Real Madrid semneaza cu Atletico! Afacere de 50 de milioane de euro! Anuntul momentului

Un jucator de la Real Madrid va semna cu Atletico.

James Rodriguez, jucator care a evoluat in ultimele doua sezoane pentru Bayern Munchen fiind imprumutat de Real Madrid, va semna cu rivala "galacticilor", Atletico Madrid, anunta presa spaniola.

Zidane l-a anuntat pe James ca nu va intra in planurile sale pentru urmatorul sezon, iar oficialii clubului madrilean sunt hotarati sa il dea. Daca initial Perez a primit o oferta de 42 de milioane de euro din partea lui Napoli, mutarea a picat din cauza faptului ca formatia de pe Santiago Bernanbeu voiau sa obtina o suma mai mare.

Atletico a pus pe masa 50 de milioane de euro pentru James si ii ofera un salariu de 7,5 milioane de euro, iar jucatorul va semna in cateva ore, anunta Esto es Atleti.

James Rodriguez, 27 de ani, a costat-o pe Real 75 de milioane de euro in urma cu 5 ani. In cariera, a mai trecut pe la Monaco, Porto, Banfield si Envigado, iar in acest moment este cotat la 50 de milioane de euro, potrivit ransfermarkt.com