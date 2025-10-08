După opt etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, echipa pregătită de Hansi Flick a bifat șase victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și o înfrângere.



În ultima rundă, trupa de pe ”Camp Nou” a pierdut cu Sevilla, scor 1-4.



Lovitura pregătită de FC Barcelona: ”Totul va fi finalizat în curând”



Deco, director sportiv la FC Barcelona, a mărturisit că în curând se vor termina negocierile cu Frenkie de Jong pentru extinderea înțelegerii contractuale a jucătorului.



Mijlocașul central, cotat la 45 de milioane de euro de site-urile de specialitate, se află la gruparea catalană din august 2019 și mai are contract până la finalul actualei stagiuni.



Deco a evidențiat că negocierile sunt în faza finală.



”Frenkie a avut câteva schimbări în ceea ce privește agenții săi, am așteptat ca această situație să se rezolve. Această chestiune nu are legătură cu banii.



Suntem acum în faza finală. Totul va fi finalizat în curând”, a spus Deco, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe Twitter/X.



Frenkie de Jong a bifat 267 de apariții în toate competițiile la FC Barcelona, reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj în 19 situații și, pe deasupra, a oferit și 24 de pase decisive.

