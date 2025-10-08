Sancţiunile decise de Comisia de Disciplină:

FC PETROLUL Ploieşti vs. FC RAPID – Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3, lit. a şi c, raportat la art. 83.2, lit. b din RD, se sancţionează clubul ACS PETROLUL 52 cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82, pct. 2 şi 3, lit. a şi c, raportat la art. 83.2, lit. b din RD, se sancţionează clubul FC RAPID 1923 Bucureşti cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

FC UNIVERSITATEA Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente - În temeiul art. 82, pct. 1 şi 3, lit. a şi c, raportat la art. 83.2, lit. b din RD, se sancţionează clubul FC UNIVERSITATEA Cluj cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82.1 si 3, lit. b, raportat la art.83.2, lit.c, cu aplicarea art.54.2 din RD, se sancţionează clubul FC UNIVERSITATEA Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 7.500 lei.

În temeiul art. 82, pct. 2 şi 3, lit. a şi c, raportat la art. 83.2, lit. d din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 82.2 şi 3, lit. b, raportat la art. 83.2 lit.c, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 45.1 din RD, clubul va executa sancţiunea pentru abaterea cea mai gravă, respectiv penalitate sportivă de 10.000 lei.

FC FCSB vs. UNIVERSITATEA Craiova - Eliminare jucător CICÂLDĂU Alexandru (UNIVERSITATEA) - în temeiul art. 63.1, lit. g şi 2.1 din RD, se sancţioneaza jucătorul CICÂLDĂU Alexandru cu suspendare pentru un meci şi penalitate sportivă de 740 lei.

Dumitraşcu Denis Constantin vs. AS FC Buzău - Neexecutare Hotărâre CNSL - În temeiul art. 85.1.b din RD, se sancţionează clubul AS FC Buzău cu interzicerea dreptului de a transfera şi / sau legitima jucători în calitate de club cesionar şi i se vor scădea puncte. Scăderea de puncte se aplică celor acumulate în campionatul de categoria cea mai ridicată, urmând ca, la fiecare 15 zile calendaristice de întârziere de plată, echipei în cauză să i se scadă câte două puncte, respectiv, pentru perioada 04.09.2025 – 18.09.2025, s-au scăzut două puncte. Termen: 22.10.2025

Stancu Ionuţ Cristian vs. FC Rapid 1923 SA - Neexecutare Decizie Comisia de Recurs Dosar nr.6/CR/2025 - Respinge excepţia prematurităţii cererii ca rămasă fără obiect. Respinge cererea de suspendare formulată de FC RAPID 1923 ca fiind neîntemeiată. Respinge cererea de sancţionare a clubului FC RAPID 1923, formulată de STANCU Ionuţ Cristian, ca rămasă fără obiect.

